Erste Schätzungen: Sonic Automotive informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sonic Automotive wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,76 USD je Aktie gegenüber -1,340 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,78 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,66 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,93 USD, gegenüber 3,42 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 15,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,15 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at