Sonic Automotive Aktie
WKN: 910513 / ISIN: US83545G1022
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sonic Automotive präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sonic Automotive wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,72 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sonic Automotive ein EPS von 1,33 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 1,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,04 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,73 USD, gegenüber 3,42 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 15,73 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,15 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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