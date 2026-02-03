Sonic Automotive Aktie

Sonic Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910513 / ISIN: US83545G1022

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Sonic Automotive präsentiert Quartalsergebnisse

Sonic Automotive wird voraussichtlich am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,50 USD. Dies würde einer Verringerung von 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sonic Automotive 1,66 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,07 Prozent auf 3,94 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Sonic Automotive noch 3,90 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,57 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 6,17 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 15,21 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 14,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

