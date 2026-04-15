Sonic Automotive Aktie
WKN: 910513 / ISIN: US83545G1022
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sonic Automotive veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sonic Automotive präsentiert in der voraussichtlich am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,40 USD. Dies würde einer Verringerung von 31,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sonic Automotive 2,04 USD je Aktie vermeldete.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent auf 3,73 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,48 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,42 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,70 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 15,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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