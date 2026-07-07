Erste Schätzungen: Sonoco Products legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sonoco Products öffnet voraussichtlich am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,49 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 65,11 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,27 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,88 Milliarden USD – ein Minus von 1,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sonoco Products 1,91 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,83 USD, gegenüber 10,07 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 7,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,51 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at