Erste Schätzungen: Sonoco Products präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sonoco Products wird voraussichtlich am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,71 Milliarden USD gegenüber 1,71 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,95 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 10,07 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,46 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,51 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at