Sonoco Products Aktie
WKN: 861171 / ISIN: US8354951027
|
01.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Sonoco Products verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sonoco Products veröffentlicht voraussichtlich am 16.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,995 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Sonoco Products soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,76 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,66 USD, gegenüber 1,65 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 7,61 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 5,31 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
