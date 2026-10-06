Erste Schätzungen: Sonoco Products verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sonoco Products präsentiert voraussichtlich am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,88 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,000 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Sonoco Products 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,10 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sonoco Products 2,13 Milliarden USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,80 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,07 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,45 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 7,51 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at