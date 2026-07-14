Erste Schätzungen: Sonos legt Quartalsergebnis vor

So sehen die Prognosen der Analysten für die Sonos-Bilanz aus.

Sonos äußert sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Sonos für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,040 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Sonos nach den Prognosen von 2 Analysten 365,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 344,8 Millionen USD umgesetzt worden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,390 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,510 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,50 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at