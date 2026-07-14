Sonos Aktie
WKN DE: A2JPF2 / ISIN: US83570H1086
|Erwartungen
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sonos legt Quartalsergebnis vor
Sonos äußert sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass Sonos für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,040 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Sonos nach den Prognosen von 2 Analysten 365,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 344,8 Millionen USD umgesetzt worden.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,390 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,510 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,50 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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