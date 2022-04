Erste Schätzungen: Sonos öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bei Sonos stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Analysten in Aussicht stellen.

Sonos lässt sich voraussichtlich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sonos die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sonos im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,047 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,120 USD je Aktie gewesen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 352,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 5,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 333,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,13 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,96 Milliarden USD, gegenüber 1,72 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at