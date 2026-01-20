Erste Schätzungen: Sonos vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Sonos-Bilanz.

Sonos wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,640 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 550,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 536,9 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,110 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,510 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,47 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at