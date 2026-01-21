Erste Schätzungen: Sony gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Das sind die Prognosen der Experten für das kommende Zahlenwerk von Sony.

Sony lässt sich voraussichtlich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sony die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 61,76 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sony 62,07 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Sony nach den Prognosen von 12 Analysten im Schnitt 3.678,48 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 16,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.409,57 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 191,38 JPY aus. Im Vorjahr waren 188,71 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 24 Analysten im Durchschnitt 12.265,79 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 12.957,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

