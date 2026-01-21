Erste Schätzungen: SONY informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SONY stellt voraussichtlich am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten schätzen, dass SONY für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,394 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,410 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 23,59 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 18,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,94 Milliarden USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 22 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,24 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt von insgesamt 78,51 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 84,99 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at