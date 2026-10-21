Erste Schätzungen: SONY öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SONY wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,401 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,20 Prozent verringert. Damals waren 0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten eine Verringerung von 4,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 20,14 Milliarden USD gegenüber 21,08 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,39 USD, gegenüber -0,360 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 23 Analysten durchschnittlich 81,83 Milliarden USD im Vergleich zu 82,82 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at