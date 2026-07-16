Erste Schätzungen: SONY stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SONY wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,283 USD je Aktie gegenüber 0,270 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten eine Verringerung von 5,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 17,17 Milliarden USD gegenüber 18,13 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,30 USD im Vergleich zu -0,360 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 79,76 Milliarden USD, gegenüber 82,82 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at