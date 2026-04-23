Erste Schätzungen: SONY vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SONY lädt voraussichtlich am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,219 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SONY noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 USD in den Büchern gestanden.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 18,32 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 6,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 17,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD, gegenüber 1,24 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 78,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 84,99 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at