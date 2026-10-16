Soochow Securities Aktie

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WKN DE: A1J0TZ / ISIN: CNE1000019P8

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16.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Soochow Securities informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Soochow Securities gibt voraussichtlich am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Soochow Securities im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,233 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,200 CNY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Soochow Securities in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 2,31 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,65 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,760 CNY, gegenüber 0,710 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 9,43 Milliarden CNY im Vergleich zu 12,09 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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