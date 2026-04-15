Erste Schätzungen: Soochow Securities präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Soochow Securities wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,241 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Soochow Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 CNY in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2,54 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 21,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,23 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,813 CNY je Aktie, gegenüber 0,480 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 9,48 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 14,56 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at