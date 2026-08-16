Soochow Securities Aktie
WKN DE: A1J0TZ / ISIN: CNE1000019P8
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16.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Soochow Securities präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Soochow Securities wird voraussichtlich am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,233 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 CNY erwirtschaftet worden.
Soochow Securities soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,31 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 67,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,728 CNY im Vergleich zu 0,710 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 9,12 Milliarden CNY, gegenüber 12,09 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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