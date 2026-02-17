SOPHiA GENETICS Aktie

SOPHiA GENETICS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVT8 / ISIN: CH1125843347

17.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: SOPHiA GENETICS SA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SOPHiA GENETICS SA stellt voraussichtlich am 03.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,238 USD. Das entspräche einem Verlust von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,230 USD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 15,57 Prozent auf 20,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,118 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,950 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 76,2 Millionen USD, gegenüber 65,2 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu SOPHiA GENETICS SA

Analysen zu SOPHiA GENETICS SA

Aktien in diesem Artikel

SOPHiA GENETICS SA 3,94 0,00% SOPHiA GENETICS SA

