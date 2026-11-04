Soprano Aktie
WKN DE: A0LFJA / ISIN: FI0009012793
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04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Soprano legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Soprano wird voraussichtlich am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,000 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 EUR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Soprano in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 117,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 107,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,041 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,020 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 446,9 Millionen EUR, gegenüber 434,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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