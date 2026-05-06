Erste Schätzungen: Soprano vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Soprano wird voraussichtlich am 21.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,005 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,070 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Soprano in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,14 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 118,0 Millionen EUR im Vergleich zu 115,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,015 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,020 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 453,0 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 434,1 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at