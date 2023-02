Erste Schätzungen: Sotherly Hotels gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sotherly Hotels lässt sich voraussichtlich am 02.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sotherly Hotels die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Sotherly Hotels im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,050 USD je Aktie gewesen.

Sotherly Hotels soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,560 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2,150 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 166,7 Millionen USD, gegenüber 127,6 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

