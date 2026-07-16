Sotkamo Silver AB Aktie
WKN DE: A0MMF4 / ISIN: SE0001057910
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sotkamo Silver AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sotkamo Silver AB äußert sich voraussichtlich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,290 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sotkamo Silver AB -0,060 SEK je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 197,0 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 149,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 79,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,11 SEK aus. Im Vorjahr waren -0,160 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 826,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 393,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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