Sotkamo Silver AB Aktie
WKN DE: A0MMF4 / ISIN: SE0001057910
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Sotkamo Silver AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sotkamo Silver AB lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,209 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sotkamo Silver AB noch 0,010 SEK je Aktie eingenommen.
1 Analyst geht beim Umsatz von 207,4 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 88,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 110,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,662 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 806,0 Millionen SEK, gegenüber 393,4 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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