Erste Schätzungen: Sotkamo Silver AB präsentiert Quartalsergebnisse

Sotkamo Silver AB lädt voraussichtlich am 20.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,087 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sotkamo Silver AB noch -0,010 SEK je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Sotkamo Silver AB mit einem Umsatz von insgesamt 134,2 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 23,56 Prozent gesteigert.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,078 SEK im Vergleich zu -0,060 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 392,1 Millionen SEK, gegenüber 412,2 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at