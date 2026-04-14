Erste Schätzungen: Sotkamo Silver AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sotkamo Silver AB wird sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,252 SEK gegenüber -0,140 SEK im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 185,1 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 168,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sotkamo Silver AB einen Umsatz von 68,9 Millionen SEK eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,21 SEK, gegenüber -0,160 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 808,8 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 393,4 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at