SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
|
12.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SoundHound AI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SoundHound AI lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,100 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,690 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 56,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 54,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34,5 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,233 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,040 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 167,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 84,7 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
