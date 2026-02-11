Erste Schätzungen: Source Energy Services legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Source Energy Services öffnet voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen, dass Source Energy Services für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,325 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,530 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Source Energy Services im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 161,7 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 145,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 11,53 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,79 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,700 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 697,3 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 674,0 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at