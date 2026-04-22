Erste Schätzungen: Source Energy Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Source Energy Services lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,505 CAD gegenüber 1,74 CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 180,6 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 13,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,13 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,48 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 726,2 Millionen CAD, gegenüber 700,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at