Erste Schätzungen: Source Energy Services stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Source Energy Services lädt voraussichtlich am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,225 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 77,72 Prozent verringert. Damals waren 1,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 146,4 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 27,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 201,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,24 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,48 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 659,4 Millionen CAD, gegenüber 700,3 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at