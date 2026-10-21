Source Energy Services Aktie

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WKN DE: A2QQHD / ISIN: CA83615X4075

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Source Energy Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Source Energy Services wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Source Energy Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,035 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,460 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 35,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 169,7 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 125,3 Millionen CAD umgesetzt.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,745 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,48 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 612,8 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 700,3 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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