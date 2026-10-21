Source Energy Services Aktie
WKN DE: A2QQHD / ISIN: CA83615X4075
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Source Energy Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Source Energy Services wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Source Energy Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,035 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,460 CAD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 35,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 169,7 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 125,3 Millionen CAD umgesetzt.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,745 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,48 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 612,8 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 700,3 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Source Energy Services Ltd Registered Shs
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Source Energy Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Source Energy Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Source Energy Services stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Source Energy Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Source Energy Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Source Energy Services Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Source Energy Services Ltd Registered Shs
|9,68
|6,73%