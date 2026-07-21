Erste Schätzungen: South Bow stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

South Bow lässt sich voraussichtlich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird South Bow die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,438 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte South Bow ein EPS von 0,640 CAD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 496,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 725,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,76 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,91 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,97 Milliarden USD, gegenüber 2,21 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at