South Bow Aktie
WKN DE: A408DH / ISIN: CA83671M1059
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: South Bow verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
South Bow wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,416 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,450 CAD je Aktie vermeldet.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 476,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 367,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,81 USD, gegenüber 2,91 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 1,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,21 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu South Bow Corp Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: South Bow verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: South Bow präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: South Bow stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: South Bow stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu South Bow Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|South Bow Corp Registered Shs
|30,72
|0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.