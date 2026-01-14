Southern National Bancorp of Virginia Aktie

WKN DE: A2QR31 / ISIN: US74167B1098

14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Southern National Bancorp of Virginia gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Southern National Bancorp of Virginia lädt voraussichtlich am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,950 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Southern National Bancorp of Virginia 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 41,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 34,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Southern National Bancorp of Virginia 64,0 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,650 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,660 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 152,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 247,8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

