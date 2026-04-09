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Southern National Bancorp of Virginia Aktie

Southern National Bancorp of Virginia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QR31 / ISIN: US74167B1098

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Southern National Bancorp of Virginia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Southern National Bancorp of Virginia wird voraussichtlich am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,290 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Southern National Bancorp of Virginia 0,920 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 45,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 43,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 80,1 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,49 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 188,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 312,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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