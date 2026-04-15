Southern Aktie

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WKN: 852523 / ISIN: US8425871071

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Southern öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Southern lässt sich voraussichtlich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Southern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,23 USD. Dies würde einem Zuwachs von 1,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Southern 1,21 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8,23 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,78 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,57 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,92 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 30,68 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 29,55 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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