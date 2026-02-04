Erste Schätzungen: Southern stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Southern öffnet voraussichtlich am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,562 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,480 USD erwirtschaftet worden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,86 Prozent auf 6,10 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

21 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,29 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,99 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 28,45 Milliarden USD, gegenüber 26,72 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

