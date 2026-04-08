Erste Schätzungen: SouthState Bank präsentiert Quartalsergebnisse

SouthState Bank wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,20 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SouthState Bank noch 0,870 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 669,3 Millionen USD gegenüber 663,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,50 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,87 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,78 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,52 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at