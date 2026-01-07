Erste Schätzungen: SouthState Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SouthState Bank wird voraussichtlich am 22.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,24 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 5,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 667,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 635,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,61 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,97 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,64 Milliarden USD, gegenüber 2,45 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at