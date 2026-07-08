SouthState Bank Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41F7Q / ISIN: US84472E1029

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SouthState Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SouthState Bank wird voraussichtlich am 23.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten schätzen, dass SouthState Bank für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,30 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,11 USD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 676,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 26,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 926,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,47 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,87 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,74 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,52 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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