SouthState Bank Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41F7Q / ISIN: US84472E1029

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06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: SouthState Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SouthState Bank wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,40 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SouthState Bank noch 2,42 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll SouthState Bank 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 691,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 29,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SouthState Bank 980,5 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,47 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 7,87 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,73 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,52 Milliarden USD im Vorjahr.

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