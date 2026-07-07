Erste Schätzungen: Southwest Airlines informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Southwest Airlines wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

20 Analysten schätzen, dass Southwest Airlines für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,490 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,390 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Southwest Airlines in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,44 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 8,58 Milliarden USD im Vergleich zu 7,24 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 24 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,92 USD, gegenüber 0,790 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt 32,67 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 28,06 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at