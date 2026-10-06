Erste Schätzungen: Southwest Airlines legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Southwest Airlines wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,590 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Southwest Airlines 0,100 USD je Aktie eingenommen.

16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 8,24 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 18,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,05 USD aus. Im Vorjahr waren 0,790 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 33,08 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 28,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at