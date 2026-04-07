Southwest Airlines Aktie

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WKN: 862837 / ISIN: US8447411088

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07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Southwest Airlines verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Southwest Airlines veröffentlicht voraussichtlich am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 0,488 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 18 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,13 Prozent auf 7,27 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,31 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,790 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,34 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 28,06 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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