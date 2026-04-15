Erste Schätzungen: SP Group A-S Bearer gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SP Group A-S Bearer wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 8,20 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,53 DKK je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 22,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 786,3 Millionen DKK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 965,0 Millionen DKK aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 29,60 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 22,21 DKK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,57 Milliarden DKK aus im Gegensatz zu 2,95 Milliarden DKK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at