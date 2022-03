Erste Schätzungen: SP Group A-S Bearer legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SP Group A-S Bearer lädt voraussichtlich am 25.03.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 4,00 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,60 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 15,83 Prozent auf 644,0 Millionen DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 556,0 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 16,43 DKK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 12,82 DKK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 2,48 Milliarden DKK, gegenüber 2,18 Milliarden DKK im Fiskalvorjahr.

