Erste Schätzungen: Space3 Az nominativa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Space3 Az nominativa veröffentlicht voraussichtlich am 12.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,020 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,130 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Space3 Az nominativa 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 124,0 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Space3 Az nominativa 126,1 Millionen EUR umsetzen können.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,035 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,300 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 531,9 Millionen EUR, gegenüber 542,1 Millionen EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

