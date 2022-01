Erste Schätzungen: Spar Nord Bank A-S mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Spar Nord Bank A-S wird voraussichtlich am 11.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,53 DKK. Im Vorjahresquartal waren 1,75 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 9,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 953,5 Millionen DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 872,0 Millionen DKK umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,78 DKK im Vergleich zu 5,61 DKK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 3,79 Milliarden DKK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,33 Milliarden DKK.

Redaktion finanzen.at