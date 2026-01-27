Erste Schätzungen: SpareBank 1 Nordvest Registered legt Quartalsergebnis vor

SpareBank 1 Nordvest Registered wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 5,53 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,86 NOK erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 260,0 Millionen NOK – das wäre ein Abschlag von 51,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 539,0 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 19,98 NOK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 18,82 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 1,00 Milliarden NOK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,98 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at